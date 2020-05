Tipps 06.05.2020

Flyer und Online statt Spam und Müll

Mit den Lockerungen der Corona-Sperren stellt sich für Unternehmen auch die Frage nach der Kommunikation, um potentielle Kunden wieder zu aktivieren.

Während einige glauben, nun hemmungslos um sich schlagen zu können - oder das in letzter Verzweiflung tun - spricht für eine positive und länger wirksame Werbung viel. Statt sich mit Spam und unerwünschter Werbung mit Aufklebern etc. unbeliebt zu machen, sollte daher eine gut ankommende Werbung bevorzugt werden. Zwei Methoden haben sich dabei auch in der Zeit der Krise als vorteilhaft herausgestellt.



Für jene, die online aktiv sind, ist der naheliegende Weg jener über das Internet. Schließlich sind die Preise dort gerade im Keller. Und sich hier jene User, die in Suchmaschinen nach Dienstleistungen und Produkten suchen zu schnappen und passende Angebote zu unterbreiten, ist lohnend. Wenn man längerfristig denkt, dann auch Content Marketing über Inhalte in Social Media, was User bindet und an eigene Angebote heranführt. Die ruhige Zeit ist für Content-Produktion durchaus sinnvoll nutzbar!



Andererseits gibt es trotz Online-Förderungen aber immer noch Unternehmen, die den Weg über das Internet nicht gehen können, weil Know-How oder die technische Ausstattung fehlt. Manchmal fehlt auch die Zielgruppe im Web, wenngleich das oft nur ein vorgeschobener Vorwand ist. Aber auch offline kann man schnell und zielsicher werben, ohne Menschen zu verärgern. Der Weg führt hier meist über die flexible Verteilung von Flyern. Das ist günstig und rasch umzusetzen, also ein flinker Ansatz auch für kleine Unternehmen.



Jetzt online und offline aktiv zu werden zahlt sich jedenfalls aus, denn wer in schwachen Zeiten mit noch dazu wenig Mitbewerb seine Position stärkt, kann diesen Vorteil dann auch in reichere Zeiten mitnehmen. Der Boom nach der Krise kommt, wer den mitmachen will, muss jetzt damit beginnen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Corona #Krise #Werbung #Spam #Kommunikation #EPU #KMU







Auch interessant!

Spams nehmen zu

Die dümmsten aller Geschäftemacher versuchen gerade, die Corona-Zeit auszunutzen. Oder die verzweifeltste...



Social-Prognose zu Corona-Folgen

Soziale Medien sollten genutzt werden, um die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie zu verfolgen,...



Corona-Spams

Betrüger gehen verkleidet als Einsatzkräfte durch die Städte und genauso skrupellos sind Spammer und Betr...



FAQ Corona-Virus

Was man über den Coronavirus wissen muss, was das in der Praxis bedeutet und was ich jetzt tun muss, fass...