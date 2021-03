Tipps 26.03.2021

Produktivität durch Textersetzer Sie schreiben 'mfg' und im eMail erscheint 'mit freundlichen Grüßen'. Oder ein 'angebot' wird sogar zu einem mehrseitigen Rahmenangebot im Brief, der nur noch angepasst werden muss. Das machen spezielle Textersetzer. Die Werkzeuge, die es für alle Plattformen gibt, sind universell und nicht an ein spezielles Programm gebunden. Man kann also zu ersetzende Texte genausogut in eMails, im Word-Text oder im Internet verwenden. Kleine Ersetzungen ('url' wird zur Website-Adresse) bis hin zu langen Passagen, die per ein paar Buchstaben geholt werden, ist da alles möglich.



Tipps für Text-Snippets Grundsätzlich können die Tools jeden Text durch beliebige andere Texte ersetzen. Das ist praktisch, wenn man beispielsweise typische Tippfehler oder Rechtschreibfehler macht und diese ersetzen lassen will. Für das Ersetzen von Befehlen durch Textbausteine ist es allerdings zielführend, nicht Abkürzungen zu verwenden, sondern spezielle Befehlscodes. So kann es nicht passieren, dass irrtümlich Bausteine abgerufen werden, weil die Buchstaben zufällig in anderen Wörtern vorkommen.



Als besonders praktisch hat sich ein Sonderzeichen zum Start des Befehls herausgestellt, um den Befehl eindeutig anzusprechen. Idealerweise nimmt man ein Sonderzeichen, das auf der Tastatur mit einem Anschlag erreichbar ist. Ein Tastendruck auf # wäre da passend, es gibt aber auch andere. Da der Hashtag vielleicht auch auf Instagram und Youtube verwendet wird, wäre auch ein Doppel-# erwägenswert. Ein '##sig' fügt dann beispielsweise die Signatur ein, ohne dass der Text 'Ampelsignal' losschlägt.



Nun ist die Frage, welches der verschiedenen Werkzeuge zum Einsatz kommen soll. 'Textexpander' hat sich auf Mac und Windows irgendwann als Synonym für die Gattung durchgesetzt, allerdings hat man die Marktposition schnell für ein teures Abomodell genutzt. Es lohnt sich daher, weiter zu blicken und Alternativen dazu anzusehen.



Eine praktisch gleichwertige Alternative, die noch dazu sehr schnell ist, wäre aText. Das Programm ist günstig und kann auch mit Synchronisierung und formatierten Inhalten umgehen. Grafiken, Tabellen etc. lassen sich damit genauso ersetzen wie simple Texte - und via Cloudspeicher aller Art auch Geräteübergreifend.



Doch es geht auch komplett kostenlos. Das Open Source-Projekt Beeftext ist nicht nur komplett frei von Adware, Tracking und sonstigen Dingen, sondern auch flink und einfach nutzbar. Und es ist gratis, eine portable Version gibt es auch im Download.



Nachteil von Beeftext ist die fehlende Synchronisierung, außerdem versteht sich das recht junge Programm ausschließlich auf Texte. Die meisten werden jedoch nicht mehr als das brauchen, man kann die Einfachkeit auch als Vorteil sehen. Und wer weiß, vielleicht sind schon baldige Erweiterungen mehr als der Mitbewerb bietet, Open Source Projekte sind manchmal schnell größere Alternativen als die Originale.



Unsere Empfehlung ist daher, das kostenlose Beeftext gratis zu verwenden, bis man an Grenzen stößt. Dann ist für fast alle Anwendungen aText als Alternative mit erweiterten Möglichkeiten für geringes Geld passend. Größere Unternehmen mit entsprechenden Lizenz- und Supporterfordernissen werden dann zu Textexpander greifen, wo man diese Rahmenbedingungen gegen entsprechende Zahlungen erkauft.



Klar ist: Die gesteigerte Produktivität durch schnell ersetzende Textbausteine auf Tastendruck sind alles Geld wert, denn sie sparen viel unproduktive Zeit ein und erleichtern die Arbeit am Computer enorm. Auch Programmierer profitieren von dem Sparen an Tastendrücken. Wer einmal von den Vorteilen überzeugt ist und sich eingearbeitet hat, wird nie wieder ohne sie arbeiten wollen.

