Aktuell 26.12.2021

Änderungen: Umsatzsteuer 2022

Es gab zuletzt einen Rabatt auf die Umsatzsteuer in Gastronomie und Hotelerie. Der fällt in der Silvesternacht allerdings weg.

Das bedeutet, um Mitternacht läuten nicht nur die Glocken und Raketen das neue Jahr ein, die Hotels müssen auch die Kassen umstellen und die Verrechnung adaptieren. In der Gastronomie ist dank der vorgezogenen Lockdown-Zeit glücklicherweise keine Änderung über die Nacht erforderlich.



Spannend wird jedenfalls, wie die Vorteile der 5%-Umsatzsteuer, die als 'Einnahmequelle' zur Unterstützung der gebeutelten Gastronomie eingeführt wurden und nicht an den Kunden weitergegeben wurden, nun wieder zurück gedreht werden. So mancher Gastronom dürfte der Versuchung unterliegen, die Steuererhöhung nun seinen Kunden zu verrechnen. Wir werden also in der paradoxen Situation sein: Mit 2022 wird es vielerorts zu einer Preiserhöhung kommen, die mit einem Steuerbonus gerechtfertigt wird.

#Steuern #Umsatzsteuer #Corona #Bonus #Preise #Kassa







