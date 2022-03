KMU 21.03.2022

Mehr KMU in Facebook

Facebook bleibt für viele klein- und mittelständische Unternehmen in den USA und Kanada der primäre Social-Media-Kanal für digitales Marketing.

Zu dem Schluss kommt eine aktuelle Umfrage des Geschäftskontakte-Vermittlers UpCity unter 600 Betrieben. 42 Prozent nehmen demnach Dienste des Meta-Imperiums in Anspruch. Nur 20 Prozent der Befragten nutzen keine sozialen Medien für Marketing-Zwecke.



Als Hauptgrund für den Verzicht auf Social Media - auch im privaten Bereich - nennen viele Datenschutzbedenken. 47 Prozent verlassen sich auf Google-Bewertungen, und 59 Prozent stützen sich auch in ihrem Privatleben auf Google-Bewertungen. UpCity-Manager Jack Thornburg findet das keineswegs überraschend. 'Die Möglichkeiten und Synergien, die Google für die Bemühungen eines kleinen Unternehmens zur Erhöhung der Sichtbarkeit seiner Website hat, sind von unschätzbarem Wert', findet er. 'Wenn jemand nach Informationen über ein Unternehmen sucht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er es zuerst mit Google versucht.'



Da Unternehmen wieder Fuß fassen und ihre Marketing-Strategien an die Pandemiebedingungen anpassen, zu denen weitverbreitete Unterbrechungen der Lieferketten, Personalmangel, Cashflow-Unsicherheit und sogar psychische Herausforderungen gehören, hat UpCity untersucht, wie Social-Media-Marketing-Taktiken als Reaktion auf COVID-19 modifiziert wurden. Das Feedback habe gezeigt, dass es eine leichte Verschiebung innerhalb der Meta-Plattformen von Facebook zu Instagram gab. Aber ansonsten hätten die Unternehmen ihre Strategien nicht signifikant verändert. Allerdings sei eine wachsende Popularität von TikTok festzustellen. Facebook sei im Wesentlichen zu einem One-Stop-Shop für viele Nutzer geworden. Content-Ersteller hätten dies erkannt und für ihre eigenen Marketingzwecke genutzt, um für jeden Nutzer ein möglichst maßgeschneidertes und individualisiertes Erlebnis zu schaffen.

pte/red

