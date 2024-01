Aktuell 05.01.2024

Windhager insolvent

Die Unternehmen aus dem Heizungsbereich in Salzburg wollen im Insolvenzverfahren ohne Eigenverwaltung weitermachen.

Rund 400 Mitarbeiter in zwei Unternehmen sind von der Insolvenz betroffen, die durch die steigenden Preise bei Energie, im Speziellen bei Pellets, sinkende Umsätze verkraften mussten. Windhager stellt Heizkessel aller Art her, eine neue Produktionsstätte für Wärmepumpen ist erst im Bau (die entsprechende Tochterfirma könnte noch betroffen werden).



Windhager selbst nennt die Auslandsfirmen des Unternehmens als nicht durch die Insolvenz beeinträchtigt, dortige Geschäfte laufen weiter. Ob die große neue Produktion für Wärmepumpen gemeinsam mit dem Partner in der Insolvenzverwaltung aufgebaut werden kann, werden die nächsten Wochen zeigen. Gerade in diesem Geschäftsbereich sollte die Zukunft liegen, die allerdings bereits von asiatischen Firmen stark besetzt ist.

